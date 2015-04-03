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В Приморье открыты телефоны "горячей линии" для семей моряков затонувшего траулера
Вице-губернатор Приморского края Александр Ролик 3 апреля провел совещание по ситуации с затонувшим в Охотском море траулером «Дальний Восток». В ходе совещания принято решение о создании Координационного центра Приморского края по оказанию помощи приморцам – морякам судна и их семьям, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Координационный центр создан на базе Единой дежурно-диспетчерской службы Приморского края. В его состав войдут представители департамента гражданской защиты, здравоохранения, труда и социального развития, ГКУ Приморья по пожарной безопасности и ГОЧС.
Здесь же, в центре, с сегодняшнего дня начинают работать телефоны «горячей линии»: 8 (423) 2-210-230, 2-210-223, 2-210-211. Оперативные дежурные готовы принять информацию о необходимой помощи от родственников моряков.
В ходе совещания также рассматривался вопрос процедуры выплаты материальной помощи и возможности доставки родственников членов экипажа на Сахалин. Пока механизм осуществления данных мероприятий разрабатывается.
Напомним, по последним данным на траулере «Дальний Восток» было 38 приморцев из 14 муниципальных образований региона. По информации ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС, выжившими на данный момент объявлены 19 приморцев, двое погибли, 17 объявлены пропавшими без вести.
В настоящее время планируется перемещение спасенных и тела погибших на буксир «Справедливый», который отправится в порт Корсаков Сахалинской области. Членов экипажа затонувшего траулера, находящихся в тяжелом состоянии, отправят на спасательном вертолете в больницу Магадана.
В департаменте гражданской защиты Приморья подчеркивают, что пока списки выживших и погибших окончательно не сформированы.
Напомним, губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что день, когда в Приморье доставят выживших и тела погибших, объявят траур. Одновременно будет объявлен день траура по погибшим и на Сахалине. Семьям погибших и пострадавшим в результате крушения траулера окажут материальную помощь.
В настоящее время в МЧС России открыта «горячая линия» для родных и близких экипажа судна БАТМ «Дальний Восток». Позвонив по бесплатному номеру 8-800-775-17-17, можно получить необходимую справочную информацию и помощь психологов.
«Горячие линии» ГУ МЧС России по Сахалинской области – 8 (4242) 72-99-99.
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