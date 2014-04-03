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В Приморье бывшему высокопоставленному чиновнику вышли боком взятка в кафе и обеды с китайцами
Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации Пограничного района Приморья Игорю ЧЕРВИНЦУ. Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2013 года в городе Владивостоке подсудимый, находясь в кафе, получил взятку от предпринимателя в размере 300 тыс. руб. за совершение в пользу его организации действий, связанных с выделением земельного участка.
Суд назначил Игорю Червинцу наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также на 2 года лишил его права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности. Также ему назначен штраф в размере 2 млн. руб.
А 28 марта Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по краю в отношении Игоря Червинца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). В ходе надзорных мероприятий установлено, что бывший глава района в 2013 году использовал денежные средства, запланированные на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Культура в Пограничном муниципальном районе на 2013 год», на проведение официальных приемов, обедов и приобретение сувениров для представителей китайских делегаций и администрации Приморского края на общую сумму 417,2 тыс. руб. При этом ряд мероприятий муниципальной целевой программы, в том числе по направлению одаренных детей для участия в конкурсах, не финансировался.
Игорь Червинец занимал пост главы Пограничного района с марта 2011 по ноябрь 2013 года. Практически все это время в районе шла политическая «война» между главой и районными депутатами, которая в итоге вылилась в самороспуск думы и раскол в местном отделении «Единой России». На новых выборах противникам Червинца удалось взять реванш и благополучно переизбраться, а сам он за неделю до выборов был задержан с поличным при получении взятки. Вскоре Червинец официально ушел в отставку. 2 марта 2014 года в Пограничном районе состоялись досрочные выборы главы, на которых победил депутат местной думы Николай ТОДОРОВ.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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