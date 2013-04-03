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В Приморье запретили ввоз из Китая около 500 тонн овощей
Около 500 тонн овощной продукции из Китайской Народной Республики запрещено к ввозу и, соответственно, дальнейшей реализации на территории Приморского края.
Так, 495 тонн моркови и капусты, поставленные в Приморский край из Китайской Народной Республики, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля прибывшей во Владивостокский морской торговый порт партии импортных овощей, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и таможенной службы выявлено, что на все 4 партии поступившей продукции отсутствуют фитосанитарные сертификаты страны-экспортёра.
В настоящее время, в связи с нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции, ввоз на территорию Российской Федерации 18 контейнеров с несоответствующими фитосанитарным требованиям овощами запрещён.
По информации специалистов Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», в случае грубых нарушений правил ввоза продукции растительного происхождения, на территорию России вместе с непроверенной зарубежной растительной продукцией могут проникнуть карантинные возбудители заболеваний, вредители растений, семена сорняков, которые по мере их распространения могут нанести существенный вред отечественному сельскому хозяйству, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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