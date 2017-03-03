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Жителя Владивостока будут судить за мошенничество с автозапчастями
От его действий пострадало 43 человека, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1983 года рождения, который обвиняется в совершении порядка 40 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество.
По версии следствия, обладая навыками и соответствующими связями с поставщиками автомобильных запасных частей, фигурант решил использовать их в корыстных целях для осуществления лжепредпринимательской деятельности по реализации запчастей посредством информационно-телекоммуникационной сети - «Интернет».
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, злоумышленник вводил в заблуждение потерпевших (большинство из которых являлись жителями других регионов Российской Федерации), относительно своих истинных намерений продать им интересующий товар.
Когда денежные средства поступали ему на банковскую карту, он похищал их, не исполняя при этом взятые на себя обязательства по предоставлению автозапчастей.
Общий ущерб похищенных денежных средств составил 1,4 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил причиненный ущерб в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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