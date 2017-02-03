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В Приморье на бывшего мэра завели еще одно уголовное дело
Игорь Сахута обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы администрации Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК РФ, незаконное участие в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, в период времени с ноября 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7», осуществляющих коммерческую деятельность. Оказывал в силу занимаемого положения покровительство, которое выражалось в создании выгодных условий для заключения с администрацией Дальнегорского городского округа договоров, контрактов, что позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта «На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории г. Дальнегорска в 2016 году» на общую сумму свыше 2 млн 200 тыс. рублей.
Расследование уголовного продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.
Напомним, что Игорь Сахута был взят под стражу 14 декабря 2016 года, на него завели уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Ранее сообщалось, что дело, по которому был задержан чиновник Дальнегорского городского округа, связано с программой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Иван КРЫШАН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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