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В Приморье глава поселения взят под стражу
В Михайловском районе суд, согласившись с позицией прокурора, заключил главу Новошахтинского городского поселения под стражу.
28 ноября т.г. Михайловский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по Михайловскому району СУ СК РФ по Приморскому краю, поддержанное прокурором, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района.
Напомним, что уголовное дело возбуждено 11.11.2014 руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное главой органа местного самоуправления).
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, с 10.11.2010 являясь главой Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, заключил с ООО «Нивма» муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в пгт. Новошахтинский Михайловского района Приморского края.
После этого, заведомо зная о том, что работы в полном объеме не произведены, подписал акты о приемке выполненных работ, чем причинил ущерб бюджету Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, на общую сумму свыше 6 800 000 рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле в органах прокуратуры Приморского края.
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Очень хороший человек. Много хорошего сделал на благо поселка. Это такой человек, который рубаху последнюю отдаст чужому и ни копейки не возьмет. Он строг и справедлив. А это все предвыборная подстава. Просто обидно, что все-таки деньги решают все. И мошенник директор ООО "Нивма", который лишил всех жителей спортивного комплекса на свободе. Он наверное просто откупился. А нашим доблестным блюстителям закона лишь бы свои погоны отмыть и найти крайнего. Люди, куда катится мир. Одумайтесь!!!!! Очень жалко его и его семью. Держитесь Сергей Николаевич! Мы с Вами! Справедливость восторжествует.