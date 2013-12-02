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В Приморье тигр держит в страхе целый район
В Пожарский район Приморского края выехала оперативная группа охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. Об этом сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
По информации департамента в субботу, 30 ноября, здесь был замечен тигр. Животное напало на собак и напугало тем самым местных жителей. Группа охотнадзора на месте выяснит причины произошедшего.
«Сотрудники охотнадзора выяснят причины – возможно, тигр ранен или просто вышел к населенному пункту из-за неопытности», - сообщили в департаменте. По результатам проверки Минприроды будет принято решение об изъятии животного и переведении его в реабилитационный центр, либо перевозке в отдаленное от людей место.
В департаменте напоминают, что в случае столкновения с тигром нельзя паниковать и бежать.
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"В департаменте напоминают, что в случае столкновения с тигром нельзя паниковать и бежать. "Точно! нужно вонять и лежать. . . тигр - не медведь, вонючее есть не станет )))