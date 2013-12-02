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В Приморье тигр держит в страхе целый район

02 Декабря 2013, 20:28 | Приморье

В Пожарский район Приморского края выехала оперативная группа охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. Об этом сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

По информации департамента в субботу, 30 ноября, здесь был замечен тигр. Животное напало на собак и напугало тем самым местных жителей. Группа охотнадзора на месте выяснит причины произошедшего.

«Сотрудники охотнадзора выяснят причины – возможно, тигр ранен или просто вышел к населенному пункту из-за неопытности», - сообщили в департаменте. По результатам проверки Минприроды будет принято решение об изъятии животного и переведении его в реабилитационный центр, либо перевозке в отдаленное от людей место.

В департаменте напоминают, что в случае столкновения с тигром нельзя паниковать и бежать.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тигр  охота  животные  безопасность 



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Комментарии

  • поЦоны с раЁна08:00, 03.12.2013#

    "В департаменте напоминают, что в случае столкновения с тигром нельзя паниковать и бежать. "Точно! нужно вонять и лежать. . . тигр - не медведь, вонючее есть не станет )))

  • Псевдоним14:19, 03.12.2013#

    Если вы заметили тигра, не волнуйтесь - вы ему просто не интересны.

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