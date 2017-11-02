Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары

За прошедшие сутки было потушено более тысячи гектаров леса, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах. Однако тушение лесных пожаров продолжается на площади более 2 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«В ликвидации пожаров принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация. Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 27 тонн воды на горящие леса. Более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов», – уточнили в департаменте лесного хозяйства.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.