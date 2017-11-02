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Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары

02 Ноября 2017, 17:30 | Приморье

За прошедшие сутки было потушено более тысячи гектаров леса, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах. Однако тушение лесных пожаров продолжается на площади более 2 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«В ликвидации пожаров принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация. Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 27 тонн воды на горящие леса. Более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов», – уточнили в департаменте лесного хозяйства.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гектар  вертолет  пожар  тушение  лес 



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