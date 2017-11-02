Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары
За прошедшие сутки было потушено более тысячи гектаров леса, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах. Однако тушение лесных пожаров продолжается на площади более 2 тысячи гектаров в девяти муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
«В ликвидации пожаров принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация. Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 27 тонн воды на горящие леса. Более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов», – уточнили в департаменте лесного хозяйства.
Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.
Новости тематики
- Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары
- В Приморье за 9 месяцев возбуждено 17 уголовных дел на работодателей
- Во Владивостоке из кассы музыкального магазина женщина украла деньги
- В Приморье пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
- Директора приморского казенного предприятия обвиняют в получении многомиллионной взятки
- Порядка 240 литров моторного масла изъяли в Приморье
- Иностранец попытался подкупить полицейского в Приморье
- В Приморье перед судом предстанет работодатель, задолжавший 3 млн рублей
- В Приморье перед судом предстанет учредитель "своей" компании
- В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков
Новости раздела
- Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары
- В Приморье за 9 месяцев возбуждено 17 уголовных дел на работодателей
- Во Владивостоке из кассы музыкального магазина женщина украла деньги
- В Приморье пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
- Директора приморского казенного предприятия обвиняют в получении многомиллионной взятки
- Порядка 240 литров моторного масла изъяли в Приморье
- Иностранец попытался подкупить полицейского в Приморье
- В Приморье перед судом предстанет работодатель, задолжавший 3 млн рублей
- В Приморье перед судом предстанет учредитель "своей" компании
- В Приморье в суд отправили дело о незаконном обороте 40 кг синтетических наркотиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Крепость Владивосток пала
- Китайцы могут обвалить доллар
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты