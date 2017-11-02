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В Приморье за 9 месяцев возбуждено 17 уголовных дел на работодателей
Всего за этот период прокуратура выявила 13,5 тыс. нарушений трудового законодательства, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокуратура края проанализировала состояние законности в сфере соблюдения трудового законодательства на территории региона. За 9 месяцев 2017 года органами прокуратуры края выявлено почти 13,5 тыс. нарушений трудового законодательства, принято 9 тыс. 65 актов реагирования, в том числе по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 740 лиц, к дисциплинарной ответственности - 897 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел.
«Прокурорское внимание уделялось вопросам защиты прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда. В деятельности работодателей прокурорами выявлялись факты нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета при увольнении работников, отпускных и других денежных средств, причитающихся работнику», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
У 13 работодателей были обнаружены факты выплаты работникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Данные нарушения трудовых прав работников были устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности. Кроме этого. Были обнаружены факты неоформления работодателями трудовых отношений и выплаты «серой» заработной платы.
Также прокурорами приняты меры реагирования в связи с установлением фактов заключения 5 работодателями с работниками гражданско-правовых договоров на выполнение работ, фактически подпадающих под признаки трудовых.
Шесть работодателей, с несколькими работниками неоформили трудовые отношения, не заключении трудовых договоров.
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