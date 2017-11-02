Во Владивостоке из кассы музыкального магазина украли деньги

Происшествие произошло, когда продавец играл на синтезаторе, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, преступление совершено в июне 2017 года в одном из городских торговых центров.

«Зайдя в магазин музыкальных инструментов под благовидным предлогом, фигурантка дела выбрала момент, когда продавец демонстрировал работу синтезатора клиенту. Воспользовавшись этим моментом, она похитила из кассы магазина 32 тыс. рублей, после чего скрылась с места происшествия», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Похищенные деньги она потратила на покупки в различных магазинах.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.