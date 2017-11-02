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В Приморье пожарные спасли из горящей квартиры мужчину
Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В среду. 1 ноября, в 14.45 в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступила информация о том, что в поселке Тавричанка в квартире дома, расположенного на улице Гоголя произошел пожар.
В считанные минуты в 14.49 огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В ходе проведенной брандмейстерами разведки было установлено, что в квартире на первом этаже горел матрас. Наблюдалось сильное задымление. На момент пожара в жилом помещении находился мужчина, которого пожарные незамедлительно при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух. Помощь медиков спасенному не потребовалась. В результате происшествия никто не пострадал.
В 14. 53 пожар был локализован, а в 15.25 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Тушили пожар 3 человека личного состава и 2 единицы техники.
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