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Директора приморского казенного предприятия обвиняют в получении многомиллионной взятки

02 Ноября 2017, 11:40 | Приморье

Дело связанно с микрорайоном "Снеговая падь", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На днях прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего директора казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой», которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере.

«По версии следствия, преступление совершено в апреле 2016 года. Фигурант, тогда занимал должность директора КППК «Приморкрайстрой». Он получил от коммерческого директора строительной компании, 2 млн рублей, являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратур Приморского края.

Так, за указанное вознаграждение фигурант должен был своевременно и в полном объеме оплатить выполненные компанией взяткодателя работы, включая их авансирование, по заключенным договорам подряда на выполнение комплекса строительных работ объекта «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Комплекс Д».

В ходе следствия на имущество обвиняемого, а это нежилые помещения, 2 земельных участка, 2 автомашины и др., общей стоимостью более 24,6 млн руб., а также денежные средства в сумме более 8 млн рублей, был наложен арест.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: взятка  строительство  коррупция  дело 



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