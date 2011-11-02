Во Владивостоке изъято свыше 30 тонн потенциально опасной морепродукции

Несколько контейнеров с рыбопродукцией неподтвержденного качества и безопасности, потенциально опасной для здоровья потребителей выявлено Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю совместно с прокуратурой Первомайского района г. Владивостока.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по выявлению и пресечению незаконного хранения и переработки рыбопродукции, специалистами прокуратуры и Россельхознадзора на закрытой территории одного из технологических предприятий рыболовной отрасли в Первомайском районе г. Владивостока обнаружено три рефрижераторных контейнера с рыбопродукцией неподтвержденного качества и безопасности.

Проведенный осмотр контейнеров показал, что в них хранилась морепродукция, на которую полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, удостоверения качества и безопасности.

Всего проверяющими было обнаружено свыше 33 тонн морепродукции (19,5 тонн мороженной рыбопродукции, в основном нерка, 680 кг трубача, из них на 600 кг отсутствует маркировка изготовителя, 11870 кг сушёной рыбы китайского производства, это минтай и жёлтый полосатик, 1490 кг солёной икры.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, вся продукция изъята и передана на изолированное хранение. Владелец продукции устанавливается, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.