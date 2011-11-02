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Накануне 8 Марта в Приморье уничтожено несколько партий заражённых импортных цветов

02 Ноября 2011, 00:30 | Приморье

В Приморском крае предотвращена поставка и оборот в розничной цветочной сети Владивостока и Артёма двух партий зарубежных цветов, заражённых карантинными объектами. Вся заражённая цветочная продукция изъята и уничтожена.

В ходе фитосанитарного контроля ввезённых из Москвы двух партий импортных срезанных цветов, общим объёмом 6150 штук, специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в срезах розы кустовой розовой (Кения), и хризантемы кустовой лимонной (Нидерланды), выявлено два вида карантинных объектов – это заболевание растений "Белая ржавчина хризантем" и вредитель цветочных и овощных культур "Западный цветочный трипс". Продукция предназначалась в адрес владивостокского индивидуального предпринимателя Василенко Е. В. и артёмовского предпринимателя Ш. Каримова.

Как показали проведённые специалистами Федерального государственного учреждения «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» исследования, на момент проверки заражению подверглась только часть цветов в количестве 70 штук.

Как сообщил "ЗР" Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время, в соответствие с вынесенным предписанием, все заражённые цветы уничтожены.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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