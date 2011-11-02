Крупная партия китайских фруктов возращена на родину

Свыше 16 тонн свежих яблок из Китайской Народной Республики не разрешены к ввозу, и соответственно, дальнейшему обороту на территории Приморского края по причине грубого нарушения положений Таможенного союза о порядке ввоза подкарантинной продукции растительного происхождения, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

В ходе совместного с таможенными органами досмотра прибывшей из Китая автомашины с грузом яблок, сотрудниками Пограничного пункта карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено, что сведения о товарах в товаросопроводительных документах не соответствуют действительности. В грузовом отделении фактически находилось товаров по весу больше, чем было заявлено в товаро-транспортной накладной и фитосанитарном сертификате.

В настоящее время, по данному факту, за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции возбуждено дело об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих российским фитосанитарным требованиям фруктов запрещён. Груз возвращён обратно в страну-экспортёр, сообщил "ЗР" Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.