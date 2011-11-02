В Уссурийске выявлены нарушения при обороте семян овощных и цветочных культур

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю на территории Уссурийска выявлена крупная, свыше 60 кг, предназначенная к реализации, партия семян овощных и цветочных растений, не отвечающая требованиям законодательства о семеноводстве.

По результатам контрольно-надзорного мероприятия, проведённого в отношении индивидуального предпринимателя Шевченко Т. С., осуществляющего на территории Уссурийска оптово-розничную реализацию семян овощных и цветочных растений, специалистами семенного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлены серьёзные нарушения действующего законодательства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о семеноводстве при обороте семян специалистами Россельхознадзора у индивидуального предпринимателя выявлено 67,4 кг семян овощных и цветочных растений, всего 438 сортов, не внесённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.

Как сообщил Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства, в адрес индивидуального предпринимателя вынесено предписание об устранении допущенных правонарушений.