Адвокаты хотят в профсоюз

Сегодня большинство адвокатов обеспокоены занижением своей роли не только в суде, но и в обществе в целом. Они становятся номинальной фигурой в процессе, нарушаются и их трудовые права. Единственный выход из сложившегося положения, по словам правозащитников, - это создание правозащитного движения. Об этом ДДГ "ЗР" рассказал председатель первичной организации Профсоюза адвокатов России "Восток" Юрий ИГНАТЮК.

- Юрий Владимирович, вы выступаете инициатором создания первичной организации профсоюза адвокатов на Дальнем Востоке. Что вызывает такую необходимость?

- Профессиональный союз адвокатов России существует с апреля 1999 г. в Москве. До настоящего времени в нашем регионе было всего 9 членов. А в этом году мы создаем свою первичную организацию профсоюза адвокатов "Восток". Это вызвано необходимостью защищать наши социальные и трудовые права. На сегодняшний день адвокаты находятся в удручающем положении по всей стране, и наш регион не исключение. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с явной дискриминацией правоохранительной системы. Если мы пытаемся защищать права граждан, то и свои права мы обязаны отстаивать. Поэтому мы объединяемся в профессиональный союз.

Досье Профессиональный союз адвокатов России в настоящий момент насчитывает более 3 тыс. членов из различных регионов России. В его структуре организовано 120 первичных профсоюзных организаций из 50 регионов страны. 25 апреля 2008 г. состоится очередной всероссийский съезд профессионального союза адвокатов России.

- Когда идет речь о нарушении трудовых прав адвокатов, что вы имеете в виду?

- Наша больная тема - изоляторы. Мы часами стоим в очереди, чтобы увидеться с подзащитными. Считается, что судья и прокурор имеют рабочие часы, а мы - нет. Нам не предоставляется в назначенное время отдельное помещение. Свидания мы можем ждать неделями и получить возможность общения на 5-15 минут. Стало "модно" непокорного адвоката делать свидетелем по делу. В моей практике это было неоднократно. Кроме того, у нас мизерные пенсии - около 3 тыс. руб., в отличие от прокуроров и судей (25 тыс. руб.,50 тыс. руб. соответственно). У нас нет оплаты больничных, отпускных пособий, курортно-оздоровительных и санаторных лечений.

- Правда, что сейчас адвокат не может продолжать работать, если кто-то из его родственников становится судьей?

- Да, к сожалению, это правда. Кстати, только благодаря работе профсоюза адвокатов России, закон до сих пор не принят. Пока лишь устное указание сверху: хочешь, мол, чтобы супруга назначили судьей - прекрати свой статус адвоката. К сожалению, в нашем городе по этой причине прекратили работу такие замечательные и опытные адвокаты, как РОЗАНОВ, ЛИВИТСКИЙ. Некоторые были вынуждены развестись с супругами-судьями. Притом работников прокуратуры этот указ не касается. В нашем крае полно примеров: отец судья, а сын прокурор. Интересно, что в судьи из числа адвокатов берут крайне редко. А тем, кто участвовал в громких корпоративных процессах, дорога в судьи заказана.

- Как вы думаете, в чем коренится проблема? Почему занижается роль адвокатов?

- Конечно, это политика государства. Демонстрация силы, если хотите. Ведь у нас суд и прокуратура выступают от имени государства. А правозащитник, в лучшем случае, - консультант. Согласно статистике, в России провозглашается менее 1% оправдательных приговоров, а в нашем регионе и 0,5% не наберется. 1-2 оправдательных решений в год. Как правило, доводы адвокатов не воспринимаются, а часто речь адвоката даже не дослушивается до конца. Суд в целом придерживается позиции прокуратуры. Порой даже судья переписывает обвинительное заключение прокурора и дает в качестве наказания день в день тот срок, что просил прокурор. Ведь для работников милиции и прокуратуры выигранные дела, обвинительные приговоры в суде имеют огромное значение. У них существуют свои инструкции, планы и соревнования по раскрываемости тяжких, средних и др. преступлений, одним словом, система. А ведь за всем этим "производством" стоят судьбы людей.

- Что в этой ситуации может сделать профсоюз?

- Мы, как правозащитники, должны выполнять свою роль в правозащитной системе. Поэтому профсоюз ведет и будет вести конструктивные переговоры с первыми лицами, а именно с председателем краевого суда, с прокурором края, с начальником Главного управления Федеральной службы наказаний по Приморскому краю, с начальником налоговой полиции, наркоконтролем, т.е. именно с теми представителями правоохранительных органов, где нарушаются наши трудовые права. Если же местные власти и "первые лица" не прислушиваются к нашим доводам, то мы оставляем за собой права больше к ним не обращаться, в связи с тем, что больше нет смысла. Мы будем обращаться к генеральному прокурору РФ, к председателю Президиума Верховного суда и т.д.

На самом деле закон об общественных движениях наделяет профсоюзы немалыми полномочиями и правами, защищает социальные и трудовые права и интересы его членов. Поэтому мы будем пользоваться законом в полной мере. Кроме того, адвоката, состоящего в профсоюзе, невозможно будет уволить с работы или приостановить его статус без согласия профсоюза. Ведь порой работодатель лишает адвоката статуса без согласия последнего, например, по жалобе клиента. Защищая наши права, объединяясь в профессиональный союз и сотрудничая с отраслевыми профсоюзами, мы вынудим государство постепенно корректировать свою политику. У Всероссийского профсоюза адвокатов уже есть свои победы.