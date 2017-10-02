В Приморье перед судом предстанет предполагаемый организатор "взрослых развлечений"

Обвиняемая за свое посредничество брала 50% от суммы вознаграждения, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Находке перед судом предстанет местная жительница по обвинению в организации занятия проституцией. По версии следствия, преступления совершались фигуранткой в течении 4 месяцев по март 2017 года, с целью извлечения материальной выгоды.

«Обвиняемая осуществляла посредническую деятельность между женщинами, оказывающими сексуальные услуги, и желающими воспользоваться такими услугами за денежное вознаграждение. В ее функции входила обязанность принимать заявки по телефону от клиентов, разъяснять им виды оказываемых услуг и стоимость. После того, как клиенты определялись с выбором женщины, она согласовывала место, время и продолжительность предоставляемых сексуальных услуг, осуществляла контроль за оплатой», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

За свою работу фигурантка забирала 50 % от суммы вознаграждения, уплачиваемого клиентом. Злоумышленницу задержали в марте 2017 года возле гостиничного комплекса.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором г. Находки в суд для рассмотрения по существу.