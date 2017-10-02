В Приморье на популярном пляже из домика украли документы и деньги

Грабителям грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение отдыхающего на базе отдыха Бухты Триозерье о краже документов и денежных средств из пляжного домика. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

«Полицейские провели осмотр, опросили заявителя и возможных очевидцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители города Находка в возрасте 23 и 20 лет. В отделе полиции, задержанные дали признательные показания. Грабители проникли в домик, отжав пластиковое окно», - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли украденные документы. Денежные средства, похищенные у потерпевшего, злоумышленники потратили на собственные нужды.