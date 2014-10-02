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В Приморье выявили земельную рецидивистку
Безответственная жительница Надеждинского района Приморья, похоже, утратила интерес к взятой в аренду земле. Участок обильно зарос сорными травами, никакая сельскохозяйственная деятельность там не ведется, сообщает Zrpress.Ru.
Отсутствие признаков сельскохозяйственной деятельности стало причиной для возбуждения Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю Сахалинской области дела об административном правонарушении в отношении жительницы приморского села Вольно-Надеждинское. Более 4 га пахотных земель возле села Кневичи, взятых ею в аренду, за время простоя заросли сорняками и заболотились. Признаков заготовки сена или выпаса скота также не обнаружено, что свидетельствует о нарушении российского законодательства в области охраны и возделывания земель сельскохозяйственного назначения.
Это уже не первый случай, когда этот арендатор привлекается к ответственности за нарушение земельного законодательства. В 2008 году она уже попадала в поле зрения Россельхознадзора, когда на земле сельскохозяйственного значения самовольно сняла и вывезла в неизвестном направлении плодородный слой почвы глубиною до метра, с целью устройства рыборазводного хозяйства.
В отношении предпринимательницы Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вынесено постановление о признании ее виновной в совершении административного правонарушения с наложением на нее штрафа, и вынесено предписание на проведение работ по уничтожению сорной растительности и приведение участка в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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