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В Приморье московские махинаторы пронесли мимо таможни товаров на 110 млн рублей

02 Октября 2013, 17:36 | Приморье

Оперативники Находкинской таможни возбудили два уголовных дела против генерального директора и двух менеджеров московской компании, подозреваемых в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), эти два дела стали очередными в целой серии. Первое из них возбуждено по факту ввоза на территорию РФ 13 партий детских игрушек с уклонением от уплаты 2,2 млн рублей. Второе - по факту ввоза строительной техники и оборудования с "экономией" 11,3 млн рублей.

Всего против бизнесменов в течение двух последних лет возбуждено уже 17 уголовных дел. Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превышает 110 млн рублей.

Отмечается, что незаконную деятельность коммерсанты вели в зоне ответственности Находкинской и Владивостокской таможни.

"Компания оказывала услуги по таможенному декларированию иностранных товаров, приобретаемых различными юридическими лицами в Китае. При этом использовались подложные коммерческие документы, содержащие заниженные сведения о фактической стоимости товаров, что позволяло незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей", - уточняет ДВТУ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Дмитрия ФОМИЧЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: таможня  неуплата 



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Комментарии

  • Псевдоним19:46, 02.10.2013#

    я так понимаю, это уход от КТС, так как защиты творимого ей же беспредела в Арбитражах таможня не нашла, а наш "любимый" суд общей юрисдикции с уверенность в 100 % вынесет обвинительный приговор!

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