В Приморье московские махинаторы пронесли мимо таможни товаров на 110 млн рублей

Оперативники Находкинской таможни возбудили два уголовных дела против генерального директора и двух менеджеров московской компании, подозреваемых в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), эти два дела стали очередными в целой серии. Первое из них возбуждено по факту ввоза на территорию РФ 13 партий детских игрушек с уклонением от уплаты 2,2 млн рублей. Второе - по факту ввоза строительной техники и оборудования с "экономией" 11,3 млн рублей.

Всего против бизнесменов в течение двух последних лет возбуждено уже 17 уголовных дел. Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превышает 110 млн рублей.

Отмечается, что незаконную деятельность коммерсанты вели в зоне ответственности Находкинской и Владивостокской таможни.

"Компания оказывала услуги по таможенному декларированию иностранных товаров, приобретаемых различными юридическими лицами в Китае. При этом использовались подложные коммерческие документы, содержащие заниженные сведения о фактической стоимости товаров, что позволяло незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей", - уточняет ДВТУ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Дмитрия ФОМИЧЕВА.