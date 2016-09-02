В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС

2 сентября 2016 года во время стихийного бедствия при форсировании в брод притока реки Павловка в районе автодороги Осиновка – Рудная пристань перевернулся КамАЗ, принадлежащий региональному МЧС, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Следкома.

В результате происшествия пропал начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи, выясняются все обстоятельств произошедшего, поиски пострадавшего продолжаются. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.