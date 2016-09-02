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Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег ФЕДЮРА в пятницу погиб, спасая людей после падения «КамАЗа» в реку, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Начальник главка, направлявшийся с группой спасателей в сильно пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка Чугуевского района для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей.
При пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал «КамАЗ», в котором находились начальник Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.
«Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет», - сообщается на сайте МЧС.
Водолазы обнаружили в затонувшем автомобиле тело Олега Федюры, однако его извлечение из реки затруднено из-за сильного течения.
В результате прохождения тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. К утру пятницы подтоплены более 2,5 тыс. домов и более 500 придомовых территорий, повреждены 27 километров дорог, разрушено девять мостов, отрезаны от мира 17 поселков. Нет связи с 11 населенными пунктами. Более тысячи человек эвакуировано.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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