Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские единороссы создали рабочую группу по организации помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
1 сентября приморские единороссы провели внеочередное заседание регионального политсовета, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Первый и основной вопрос повестки – участие регионального отделения партии в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Секретарь партии Людмила Талабаева порекомендовала приостановить все агитационные партийные мероприятия и направить силы на помощь людям.
«В зоне подтопления оказались сотни наших жителей, и сегодня им нужна любая помощь. В прошлом году мы подключились, когда в тяжелейшей ситуации оказался Уссурийск. И сейчас нам нужно скоординировать усилия, чтобы помочь жителям, которые столкнулись с этой бедой», - подчеркнула руководитель приморских единороссов.
На заседании РПС было принято решение создать рабочую группу по помощи пострадавшим жителям края. В каждом затопленном районе будет создан оперативный штаб, организована работа по сбору помощи пострадавшим. Общая координация работы возложена на региональный исполком партии.
В районах, попавших в зону затопления, работа уже ведется. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 1 сентября направился в пострадавшие от тайфуна районы, побывал в Чугуевском районе, проинспектировал ход аварийно-спасательных работ, осмотрел дорожную инфраструктуру, встретился с жителями. Второй день в Кавалеровском районе работает руководитель общественных приемных губернатора Виктория Николаева, в Чугуевском районе оперативный штаб развернул депутат Думы Арсеньевского городского округа Владимир Авагимян.
Напомним, из-за тайфуна режим чрезвычайной ситуации введен в 13 муниципалитетах Приморья. Больше всего от тайфуна пострадали Дальнегорский и Уссурийский городские округа, Кавалеровский, Анучинский, Дальнереченский, Лазовский, Михайловский, Ольгинский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский районы.
Новости тематики
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
- В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС
- Приморские единороссы создали рабочую группу по организации помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
- В Приморье арестованы чиновники Россельхознадзора
- Порядок на Восточном экономическом форуме обеспечат без малого тысяча полицейских
Новости раздела
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Находящиеся в зоне ЧС в Приморье клиенты "МегаФона" смогут связаться с близкими даже при отрицательном балансе
- Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов
- Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
- В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным