По любому сценарию тайфун "Талас" придет в Приморье

Тайфун «Талас» на утро 31 августа находился в Тихом океане на расстоянии около 1 тыс. км южнее Токио. Его центр медленно движется на север, северо-запад со скоростью около 15 км в час. В ближайшие трое суток его влияния на Сахалин и Курилы не ожидается.

2 сентября на Сахалине ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры.

К утру 3 сентября тайфун обрушится на южное побережье Японии, его центр будет находиться немного западнее Токио. Облачная система тайфуна к этому времени вытянется на Японское море и далее на Курильские острова. В результате обострения фронтальных разделов на Курилах сильные дожди, возможно, начнутся уже днем 2 сентября. На юге Сахалина сильный дождь вероятен не ранее 3 сентября, а скорее, 4 сентября. В дальнейшем возможны два сценария поведения тайфуна.

Первый сценарий: тайфун 4 сентября будет на севере Японского моря, а 5 сентября пройдет по побережью Приморья и Хабаровского края в район Николаевска-на-Амуре. Второй сценарий: тайфун будет двигаться значительно медленнее и по более западной траектории - по Приморью и Хабаровскому краю, сообщает Сахметео.

В связи с ожидаемым смещением тайфуна «Талас» вблизи восточного побережья Приморского края, в восточной половине края в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее,местами очень сильный дождь с количеством более 50 мм за 12 часов и менее, на побережье при северо-восточном, северном ветре 17-22 м/с, на мысах порывами до25-28 м/с, сообщает Примгидромет.