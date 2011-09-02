www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

По любому сценарию тайфун "Талас" придет в Приморье

02 Сентября 2011, 02:42 | Приморье

Тайфун «Талас» на утро 31 августа находился в Тихом океане на расстоянии около 1 тыс. км южнее Токио. Его центр медленно движется на север, северо-запад со скоростью около 15 км в час. В ближайшие трое суток его влияния на Сахалин и Курилы не ожидается.

2 сентября на Сахалине ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры.

К утру 3 сентября тайфун обрушится на южное побережье Японии, его центр будет находиться немного западнее Токио. Облачная система тайфуна к этому времени вытянется на Японское море и далее на Курильские острова. В результате обострения фронтальных разделов на Курилах сильные дожди, возможно, начнутся уже днем 2 сентября. На юге Сахалина сильный дождь вероятен не ранее 3 сентября, а скорее, 4 сентября. В дальнейшем возможны два сценария поведения тайфуна.

Первый сценарий: тайфун 4 сентября будет на севере Японского моря, а 5 сентября пройдет по побережью Приморья и Хабаровского края в район Николаевска-на-Амуре. Второй сценарий: тайфун будет двигаться значительно медленнее и по более западной траектории - по Приморью и Хабаровскому краю, сообщает Сахметео.

В связи с ожидаемым смещением тайфуна «Талас» вблизи восточного побережья Приморского края, в восточной половине края в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается сильный дождь с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее,местами очень сильный дождь с количеством более 50 мм за 12 часов и менее, на побережье при северо-восточном, северном ветре 17-22 м/с, на мысах порывами до25-28 м/с, сообщает Примгидромет.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru