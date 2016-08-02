Во Владивостоке, на станции Вторая Речка, сошла с рельсов пригородная электричка

1 августа 2016 года в 17.48 по местному времени на станции Вторая Речка участка Владивосток - Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход первой тележки первого вагона пригородного электропоезда №6435 сообщением Владивосток – Артем Приморский-1.

Причиной схода, по предварительной версии, явились хулиганские действия, а именно, наложение камней на рельсы. Машинист вовремя заметил препятствие и применил экстренное торможение. В электропоезде в это время находилось 120 человек.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов не прерывалось.

В настоящее время движение по станции Вторая Речка полностью восстановлено.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.