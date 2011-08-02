ДТП стало меньше

С начала года, по оперативным данным, на территории Приморского края зарегистрировано 538 ДТП с участием пешеходов (на 19,8% меньше по сравнению с первым полугодием 2010 года), 58 человек погибли (-29,2%), 530 получили ранения (-19,7%).

С начала июля произошло 42 ДТП (на 56,2% меньше, чем в июле 2010 года), 3 человека погибли (-82,3%), 43 получили ранения (-50,5%).