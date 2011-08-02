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Приморского предпринимателя задержали в Чехии

02 Августа 2011, 22:28 | Приморье

Приморский предприниматель Дмитрий ГЛОТОВ, который был объявлен в международный розыск по обвинению в угрозе убийством, задержан в Чехии. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщил "Коммерсантъ". Дмитрий Глотов известен тем, что в 2004-2007 г. занимал пост президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и являлся членом президиума регионального политсовета "Единой России".

Как сообщила "Ъ" старший помощник руководителя следственного управления СКП по Приморью Аврора РИМСКАЯ, объявленный в международный розыск приморский предприниматель Дмитрий Глотов "задержан за пределами России". "В настоящее время Генпрокуратурой решается вопрос о его экстрадиции",- сказала госпожа Римская. Она воздержалась от оглашения подробностей, но, как стало известно "Ъ", господин Глотов задержан на днях в Чехии. Злоумышленники ограбили его автомобиль, и предприниматель обратился за помощью в местную полицию. Там проверили личность заявителя по компьютерной базе данных и обнаружили, что тот находится в международном розыске.

В правоохранительных органах Приморья надеются, что вопрос экстрадиции Дмитрия Глотова на территорию России будет решен положительно и оперативно. Подобные прецеденты уже были: в июне текущего года, например, по запросу Генпрокуратуры РФ Министерство юстиции Чешской республики приняло решение об экстрадиции гражданина России Савелия БУРШТЕЙНА, обвиняемого в совершении преступлений в сфере экономики.

Дмитрий Глотов был объявлен в международный розыск в октябре 2007 г. Он скрылся от следствия после того, как оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст.119 ("Угроза убийством") и ч.2 ст.330 УК РФ ("Самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения"). Основанием послужил конфликт предпринимателя с директором муниципальной штрафстоянки Александром КОЦЮРУБОМ, на которую был доставлен эвакуатором автомобиль Mersedes супруги Дмитрия Глотова, припаркованный в неположенном месте. Согласно показаниям господина Коцюруба, Дмитрий Глотов в ультимативной форме потребовал вернуть автомобиль со штрафстоянки, а после отказа "применил меры физического воздействия".

Согласно инкриминируемым господину Глотову преступлениям, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор: По материалам информагентств
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