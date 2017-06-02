Приморский таможенник предстанет перед судом за взятку

Сотрудника таможни обвиняют в получении взятки в размере 50 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора таможенного поста «Полтавка» Уссурийской таможни. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие.

По версии следственных органов в апреле 2016 года сотрудник таможни получил взятку в размере 50 тыс. рублей от иностранного гражданина за непривлечение его к административной ответственности. Мужчина пытался ввезти на территорию Российской Федерации товар без уплаты таможенных платежей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.