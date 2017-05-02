"Дело косаток", открытое против руководителей ТИНРО-Центра, похоже, держится на честном слове

Два российских ученых с мировым именем продолжают оставаться под арестом из нарушения сроков проведения конкурсных процедур на отлов морских животных. Коллектив ТИНРО-Центра с арестом не согласен настаивает на изменение меры пресечения, и возвращении ученых на рабочие места, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Акция устрашения

Громкое задержание двух столпов российской и мировой рыбной науки, продолжает будоражить общественность в Приморье. С момента ареста более десятка профильных рыбных ассоциаций и десятки рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока выступили в поддержку Льва БОЧАРОВА и Юрия БЛИНОВА. Все они направили соотвествющие письма в адрес защиты. За этими письмами тысячи людей, которые убеждены - арест тинровцев не подкреплен криминальным действом, которое сегодня пытаются представить как некую схему теневого бизнеса ТИНРО.

Напомним, что следственные мероприятия в ТИНРО-Центре и задержание ученых прошли 14 марта. Арест ученых был шумным и похожим на спецоперацию. Два этажа здания были оцеплены и десятки людей поводили обыски и выемки документов. Сотрудники ТИНРО расценили действия силовиков, как откровенное запугивание. Первые два дня после задержания руководства причины силовых действий не объяснялись. Секретность с дела ТИНРО была снята в суде. В отношении руководства ТИНРО-Центра возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным представителя следственных органов, который огласил в суде суть претензий, речь в деле идет о нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток. Животных поймали во второй половине 2015 года - еще до того, как завершились конкурсные процедуры по отбору подрядчика. За эту работу ТИНРО-Центр по заключенному договору заплатил ООО "Морские животные" 13 млн рублей.

Косатки разоряют рыбаков

Еще в судебном заседании стало ясно, что «сенсационность» правонарушения ТИНРО-Центра сильно преувеличена. Дело в том, что история с поимкой косаток, уходит корнями не в «организацию преступного сообщества по отлову и продаже морских животных», а в научную программу по изучению этих животных, которые почти уже остановили ярусный промысел палтуса на Дальнем Востоке.

То, что последние 7 лет российские рыбаки терпят значительные убытки из-за косаток, которые объедают ярусные порядки, знают лишь эксперты рыбной отрасли. По данным промысловиков животные уничтожают до 40% ценнейшей рыбы - черного палтуса. Это больше 5 тысяч тонн. Проблема настолько велика, что часть ученых заявило, что если тенденция сохранится, то рыбная наука пойдет на крайние меры. Придется либо значительно сократить величину общедопустимого улова (ОДУ) либо и вовсе закрыть промысел палтуса.

Для десятков компаний имеющих квоты на палтус, закрытие промысла это путь к банкротству. Для России это дефицит палтуса на внутреннем рынке и рост цен в разы. Перспектива не самая лучшая и единственная надежда рыбаков на ТИНРО-Центр, который должен найти способ борьбы с китами, пожирающими половины промыслового запаса палтуса в Охотском море. Причем, тенденция такова, что косатки начинают срывать и есть палтуса с крючков уже в Беринговом море.

Найти решение ученым сложно. Самым эффективным способом спасения уловов мог стать расстрел животных из автоматического оружия в момент атак косаток на ярусные порядки. Киты животные высокоорганизованные и способны к обучению, и несколько расстрельных сезонов могли отвадить их от «дармового» палтуса. Но Россия отказывается идти этим негуманным путем, и по запросу рыбаков ТИНРО-Центр разработало программу изучения косаток.

Программа официально утверждена и на ее реализацию государство выделяет средства. И именно в рамках этой программы ТИНРО-Центр и должен был добыть двух косаток, изучение которых должно было подобрать биологический способ решения проблемы.

Для реализации научной программы Приморское территориальное управление выдает соответствующее разрешение на вылов косаток для научных целей. ТИНРО-Центр, получив научные квоты, начинает заниматься проработкой технологией отлова.

Сколько в России компаний имеющих опыт отлова китов косаток? Этот вопрос, наверное, даже следствие не прояснит. По сути, отлов китов это большой научный эксперимент, который не гарантирует результата. У ТИНРО-Центра в 1998 году были попытки своим флотом поймать косатку возле Магадана. Небольшое научное судно месяц ждало захода косаток в лагуну, в которой в теории это можно сделать. Но, по словам участников той экспедиции, они только визуально ее наблюдали несколько раз.

Прокуратура разобралась на представление

Однако не зря ТИНРО-Центр старейший научный институт рыбной отрасли. Формируется бригада из трех сотрудников центра, которая должна обеспечить технологию промысла. При этом сложность реализации в том, что научный эксперимент необходимо упаковать в конкурсную процедуру отбора заказчика согласно 44 ФЗ.

Именно на нестыковку условий проведения аукциона и реальную научную ситуацию в эксперименте и ссылались арестованные руководители ТИНРО-Центра.

"Сегодня ситуация выглядит, что процедура 44-го ФЗ нарушена сотрудниками моего института. Наверно, надо было разобраться нам самим. Что касается умысла, у меня не было. Я не знал, что конкурсные процедуры не были окончены, когда косаток уже отловили", - сказал Л.Бочаров в суде.

Какие причины у следствия не доверять ученому с мировым именем, который с 1997 году возглавляет ТИНРО-Центр? Под его руководством ТИНРО пережил множество потрясений и реформаций рыбной науки. Достаточно вспомнить, что 15 лет назад, государство вообще перевела науку на самофинансирование. В отсутствии бюджетного финансирования институт получал научные квоты, по ним добывал рыбу, а на вырученные от ее продажи средства продолжал исследования. В дальнейшем институт был реформирован в государственное предприятие, и только 2014 году ему вернули форму государственного учреждения».

Все эти рыночные катаклизмы ТИНРО-Центра пережил вместе со своим руководителем Львов Бочаровым и его замом Юрием Блиновым. Причем, не просто пережил, а сумел сохранить и укрепить свой научный потенциал. Лев Бочаров 30 лет руководитель основных научно-исследовательских программа, в 2010 году стал академиком РАЕН.

И именно эта занятость по его словам привела к тому, что он не проверил документы по данному аукциону. «Из-за занятости и участия в ряде важных мероприятий не удосужился проверить документацию. Я не в состоянии проверить тысячу процедур, со спокойной совестью подписал договор, и целый год об этом не вспоминал, пока не начались проверки Генпрокуратуры, которая указала, что конкурсные процедуры были нарушены", - давал на суде пояснения академик Бочаров. При этом он объяснил, что смена формы ТИНРО с ФГУР на ФГБУ создала ситуацию бумажной неразберихи.

Пояснения руководителей ТИНРО-Центра подтверждаются документами ранее проведенной проверки. Оказывается, что нарушение 44 ФЗ, было выявлено природоохранной прокуратурой еще год назад. По результату проверки было подготовлено и направлено в ТИНРО представление природоохранной прокуратуры. При этом надзирающий орган квалифицировал нарушение 44 ФЗ, как административное правонарушение (халатность). Ответственность за него, штраф до 50 тысяч рублей.

В вынесенном природоохранной прокуратурой представлении отражены подробности этой истории. Две самки косаток 4 и 6 метров были пойманы в Сахалинском заливе. В представлении указаны ФИО всей бригады ловцов и ФИО сотрудников ТИНРО-Центра, обеспечивающих научное сопровождение проекта. Указаны и лица, которые подписывали акты выполненных работ. Самое главное, что документально подтверждено, что все животные были пойманы и перевезены в бухту Средняя. Правда, договор по итогам аукциона был заключен, после того как косаток уже отловили.

Проверка природоохранной прокуратуры, проведенная год назад, подтверждает объяснения Бочарова и Блинова. Есть ли в этой истории состав преступления? Научная программа исполнена, животные пойманы. Одна косатка по прибытию на базу была выпущена почти сразу, как агрессивная. Вторую изучили и также выпустили на волю. Оплату за отлов агрессивного животного ТИНРО-Центра подрядчику не перевел.

Техническое задание аукциона было исполнено. Даже к стоимости работ не вопросов. Чтобы ловить таких животных, нужны суда, невода, бригады ловцов. Потом нужно зафрахтовать специализированные транспортные суда, на которых этих животных нужно перевезти в Приморье. Тинровцы утверждают, что можно ловить этих животных целый год, понести расходы и не получить результата. И большая удача, что животные вообще были пойманы. Ведь исследовательская работа по косаткам продолжается. Закрытие промысла палтуса ярусом реальность ближайших 5 лет. Результаты изучения пойманного животного вошли в программу, поэтому интересы государства не пострадали. Возникает закономерный вопрос, почему же руководитель ТИНРО-Центра под домашним арестом, а его заместитель в изоляторе временного содержания.

История с косатками лучше всех известна сотрудникам ТИНРО. Десятки ученых имели к ней отношение. Готовили документы, планы исследований, изучали этих животных. И коллектив не видит в административном правонарушении, преступления о котором твердит следствие.

Доверие на уровень президента

«Коллектив выразил единогласно сердечную поддержку и доверие Льву Николаевичу и Юрию Григорьевичу, поддержав предложение направить обращение от лица сотрудников в Администрацию Президента, Уполномоченному представителю Президента на Дальнем Востоке, а также для предоставления в суд. Коллектив ТИНРО-Центра настаивает на объективном и честном расследовании и надеется на возвращение Льва Бочарова и Юрию Блинова на свои должности», - сказано в письмах ТИНРО.

Поддержка и самое главное доверие Бочарову и Блинову со стороны сотен грамотных, честных и образованных людей основной критерий оценки обществом этой ситуации. Причем, этот критерий доверия выведен на уровень президента России и главы следственного комитета РФ.

«Задержание директора накладывает пятно на весь коллектив, - обращаются тинровцы к президенту. - Сложившееся положение многократно усложняет проведение научно исследовательских работ по заданию правительства РФ. Стоит учесть, что в ближайшее время намечен ряд международных встреч посвященных проблемам развития рыбохозяйственного комплекса в Тихоокеанском регионе, где предусмотрено участие директора ТИНРО-Центра как ученого с мировым именем».

Но не только коллектив может оперировать термином доверия. Если посмотреть деятельность ученых, то становится очевидным, что доверием их наделило государство. Свидетельством оказанного доверия руководителю ТИНРО-Центра Льву Бочарову со стороны Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству является его назначение и многолетнее исполнение обязанностей национального делегата России в международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES), его назначение главой российских делегаций на международных совещаниях. Лев Бочаров является уважаемым членом рыбацкого и научного сообщества, постоянным участником и модератором Всероссийского конгресса рыбаков и Восточного Экономического форума. Ему руководство отрасли поручало представлять интересы России на международных переговорах и комиссиях по рыбным ресурсам со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не меньшими заслугами перед рыбной отраслью и наукой обладает Юрий Блинов. Юрий Григорьевич имеет ряд значимых собственных научных достижений по рациональному использованию и безопасности водных биоресурсов, в том числе около 20 патентов на изобретение. Среди его разработок числится немало научно-производственных проектов по рациональному использованию биоресурсов, а также социальных – к примеру, курирование создания и работы первого в России Морского музея-Океанариума. Юрий Григорьевич неоднократно защищал интересы отечественных рыбаков и возглавлял делегации ученых на международных комиссиях по рыбным ресурсам. Лев Николаевич и Юрий Григорьевич имеют ряд значимых государственных наград и почтенных званий, и заслуженно считаются крупными авторитетными экспертами в рыбной отрасли.