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В Приморье лесорубы нарубили на 20 млн рублей
Организатору грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В Приморье перед судом предстанет группа лиц, занимавшихся незаконной заготовкой древесины в промышленном масштабе. Следователями УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной заготовке древесины в промышленном масштабе, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю в 2015 году.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к незаконным порубкам, и задокументировали их противоправную деятельность. На территории Тигровского участкового лесничества в Партизанском районе действовала организованная группа в составе 5 человек, участники которой осуществляли незаконную заготовку древесины.
Роль организатора незаконных порубок, контроль над процессом заготовки, распределение ролей в группе осуществлял 57-летний житель Приморья. Участниками группы осуществлена незаконная рубка деревьев пород дуб, береза, ель.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
В ходе обысков изъяты бензопилы для валки леса, денежные средства, ювелирные изделия, документация, компьютеры, накопители информации, а также более 20 единиц лесозаготовительной техники общей стоимостью более 30 млн рублей. С целью возмещения ущерба, причиненного лесному фонду России, на указанные предметы и денежные средства наложен арест.
В отношении лидера группы и ее активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования установлено: фигурант уголовного дела легализовал добытые преступным путем денежного средства, которые были израсходованы для покупки лесозаготовительной техники, а также потрачены на собственные нужды.
В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.
Расследование завершено. Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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