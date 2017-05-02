Во Владивостоке компания недоплатила 13,5 млн рублей налогов

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Бюджету России был причинен ущерб 13,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Первореченском суде г. Владивостока установили, что в период 2010 – 2011 г.г. директор компании, уклоняясь от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений, причинил бюджетной системе Российской Федерации ущерб на общую сумму порядка 13,5 млн руб.

Решением Первореченского районного суда г. Владивостока установлена причастность директора местной компании в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере.

В обоснование своих требований прокурор указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, поскольку, являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, он действовал недобросовестно.

Иван КРЫШАН.