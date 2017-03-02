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Приморцев чуть не накормили 84 тоннами опасных деликатесов
Полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора в городе Большой Камень обнаружено около 80 тонн просроченной продукции водного промысла. Небезопасная продукция изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ходе проведения сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» оперативно-розыскных мероприятий, в которых, в качестве привлеченных специалистов, приняли участие сотрудники Россельхознадзора, на крупном холодильном складе в г. Большой Камень обнаружено около 84 тонн продукции водного промысла сомнительного качества. Склад принадлежит рыболовной компании, зарегистрированной в г. Владивостоке.
В ходе осмотра помещений холодильника установлено, что в двух из четырёх морозильных камер находится пищевая продукция, качество и безопасность которой вызывают большие сомнения.
В первой морозильной камере проверяющими обнаружено более 60 тонн кеты с нерестовыми изменениями, срок хранения которой истёк ещё в мае прошлого года. В соседней морозильной камере хранились просроченные 2 тонны сайры, 17 тонн углохвостой креветки и полтонны синекорого палтуса. Срок хранения сайры закончился в январе этого года, палтуса – в июне 2016 г., срок годности креветки истёк более двух месяцев назад. В этой же камере находились 4,3 тонны скумбрии без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, не исключено, что тоже просроченных.
По мнению инспекторов Россельхознадзора, просроченная продукция могла пойти в свободную реализацию населению, а также в выпуск морских консервов и пресервов.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на основании переданных из полиции материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.
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