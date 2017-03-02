www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.38 р. 100 JPY: 51.41 р.
EUR: 61.54 р. 10 CNY: 84.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Пожарные Владивостока спасли из огня женщину с ребенком

02 Марта 2017, 12:44 | Приморье

Погибших и пострадавших нет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 1 марта в 11.15 в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило сообщение о пожаре. Очевидец происшествия рассказал о том, что в краевой столице горит частный дом, расположенный на улице Софьи Перовской.

Через 4 минуты (в 11.19) огнеборцы прибыли на место происшествия. Пламенем были объяты дом, пристройка к нему и гараж. В связи с сильным задымлением пожарные приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы. Из горящего помещения пожарные спасли двоих человек.

В 11.47 пожар был локализован, а в 13.32 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 22 человека личного состава и 4 единицы техники.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пожар  МЧС 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru