Пожарные Владивостока спасли из огня женщину с ребенком

Погибших и пострадавших нет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 1 марта в 11.15 в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило сообщение о пожаре. Очевидец происшествия рассказал о том, что в краевой столице горит частный дом, расположенный на улице Софьи Перовской.

Через 4 минуты (в 11.19) огнеборцы прибыли на место происшествия. Пламенем были объяты дом, пристройка к нему и гараж. В связи с сильным задымлением пожарные приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы. Из горящего помещения пожарные спасли двоих человек.

В 11.47 пожар был локализован, а в 13.32 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 22 человека личного состава и 4 единицы техники.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Иван КРЫШАН.