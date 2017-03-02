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Пожарные Владивостока спасли из огня женщину с ребенком
Погибших и пострадавших нет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Утром 1 марта в 11.15 в диспетчерскую пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило сообщение о пожаре. Очевидец происшествия рассказал о том, что в краевой столице горит частный дом, расположенный на улице Софьи Перовской.
Через 4 минуты (в 11.19) огнеборцы прибыли на место происшествия. Пламенем были объяты дом, пристройка к нему и гараж. В связи с сильным задымлением пожарные приняли решение задействовать 1 звено газодымозащитной службы. Из горящего помещения пожарные спасли двоих человек.
В 11.47 пожар был локализован, а в 13.32 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги с огнём прибыли бороться 22 человека личного состава и 4 единицы техники.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Иван КРЫШАН.
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