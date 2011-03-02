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В Приморье на сельхозугодьях граждане Китая устроили свалки отходов
По результатам проведенных на территории Уссурийского городского округа, в районе села Корсаковка, контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения, специалистами земельного контроля Россельхознадзора выявлено два случая грубого нарушения правил землепользования со стороны граждан Китая.
Иностранные рабочие Чэнь Лидун и Сунь Хуэйтынь, привлеченные колхозом «Корсаковский» для строительства теплиц и выращивания в них овощной продукции, организовали две крупные несанкционированные свалки отходов производства и бытового потребления, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.
Территория сельскохозяйственных угодий, общей площадью в 5000 кв. м оказалась под строительным мусором, битым кирпичом, полиэтиленовыми бутылками, пакетами, мешками, а также отходами пищевого потребления.
По данному факту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено два дела об административном правонарушении, вынесено два предписания об устранении допущенных нарушений требований земельного законодательства.
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