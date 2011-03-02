www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье на сельхозугодьях граждане Китая устроили свалки отходов

02 Марта 2011, 17:10 | Приморье

По результатам проведенных на территории Уссурийского городского округа, в районе села Корсаковка, контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения, специалистами земельного контроля Россельхознадзора выявлено два случая грубого нарушения правил землепользования со стороны граждан Китая.

Иностранные рабочие Чэнь Лидун и Сунь Хуэйтынь, привлеченные колхозом «Корсаковский» для строительства теплиц и выращивания в них овощной продукции, организовали две крупные несанкционированные свалки отходов производства и бытового потребления, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.

Территория сельскохозяйственных угодий, общей площадью в 5000 кв. м оказалась под строительным мусором, битым кирпичом, полиэтиленовыми бутылками, пакетами, мешками, а также отходами пищевого потребления.

По данному факту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено два дела об административном правонарушении, вынесено два предписания об устранении допущенных нарушений требований земельного законодательства.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru