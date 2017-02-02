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В Приморье иностранец попытался дать взятку полицейскому
Гражданин КНР попытался дать взятку полицейскому, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
В Чугуевке Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина КНР. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, покушение на дачу взятки.
По версии следствия, 28 декабря 2016 года обвиняемый, осознавая, что перед ним полицейский, пытался передать ему взятку в размере 20 тыс. рублей за не привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в период проживания в Российской Федерации двух его сограждан. Однако полицейский отказался принять деньги и сообщил о случившемся. Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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