В Приморье перед судом предстанут иностранцы, занимавшиеся незаконным выловом краба

Они выловили более 1,5 тыс. особей краба, с примерной стоимостью в 915 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.

По версии органа предварительного расследования, в сентябре 2016 года на самоходном транспортном плавающем средстве фигуранты пересекли Государственную границу Российской Федерации и, находясь в территориальных водах Российской Федерации, совершили добычу водных биологических ресурсов – свыше 1,5 тыс. особей краба стригуна-опилило, стоимость которых составила 915 тыс. рублей.

При попытке скрыться за пределы государственной границы моторная лодка была задержана сторожевым кораблем ПУ ФСБ России по Приморскому краю. Капитану данного судна дополнительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федарции.

Все фигуранты дела вину в содеянном признали полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.