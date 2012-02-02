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Житель Лесозаводска получил срок за злостное уклонение от уплаты алиментов
ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля, ZRPRESS. Житель Лесозаводска Приморского края, имея задолженность по алиментным обязательствам свыше 300 тыс. рублей, скрывался от судебных приставов, меняя место проживания, т. е. сознательно игнорировал решение суда.
В ходе исполнительных действий судебный пристав – исполнитель неоднократно предупреждал должника об уголовной ответственности, однако нерадивый отец так и не исполнил свои обязательства перед ребенком, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.
Первоначально должнику было вынесено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Однако гражданин не соблюдал порядок и условия наказания. Тогда уголовно-исполнительной инспекцией было внесено ходатайство в суд о замене обвинительного приговора на более строгое. В результате суд постановил заменить ранее вынесенное наказание на лишение свободы сроком на 2 года и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Одной из правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты детей, является ст. 157 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Стоит отметить, что «злостность» заключается не только в прямом отказе от уплаты присужденных судом алиментов на детей, но и в сокрытии заработной платы или другого источника дохода, смены работы или места жительства.
За 12 месяцев 2011 дознавателями Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю было возбуждено 900 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов. В суды было направлено 878 уголовных дел, вынесено 696 обвинительных приговоров в отношении должников по алиментным обязательствам.
«Золотой Рог».
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