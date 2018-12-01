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Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
Новейший корвет "Громкий" отбивался, как мог
Самолеты Дальней авиации, истребители и противолодочные самолеты атаковали в Японском море новейший корвет "Громкий". Это было сделано в учебных целях, чтобы проверить надежность работы систем корабля.
Начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал, что в испытаниях принимали участие четыре ракетоносца Ту-22М3 Дальней авиации, совершившие накануне длительный перелет из Иркутской области. Также "Громкий" атаковали истребители МиГ-31 и Су-35 истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО ВВО, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.
Самолеты создавали помехи, пытались подавить сигналы связи на корабле.
Когда задача была выполнена, самолеты вернулись на аэродромы. А для корвета период испытаний еще не закончен.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: "Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.
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