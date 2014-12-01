МЧС предупреждает о возможных авариях на судах в акватории Приморья

Быстрое обледенение судов и штормовой ветер могут стать причиной аварий в Японском море, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным синоптиков, во вторник ночью в заливе Петра Великого, ожидается быстрое обледенение судов при северо-западном ветре 25-30 м/с. Опасное погодное явление сохранится в течение 36 часов.

Непогода может привести к возникновению аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов находящихся в Японском море, говорится в сообщении.

ZRPRESS.RU, Владивосток.