В Приморье организатору экстремальных прыжков вынесли обвинительный приговор

Как сообщила ZRPRESS.RU Елена Телегина, старший помощник прокурора края, 28 ноября 2014 года Партизанским городским судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Как установлено в судебном заседании, в результате преступной небрежности организатора экстремальных прыжков на веревке «Rope jumping», насмерть разбилась 20-ти летняя девушка.

Так, в апреле 2014 года подсудимый разместил в сети Интернет информацию о своей деятельности с приглашением всех принять участие в экстремальных прыжках на веревке с промышленной железобетонной дымовой трубы высотой 90 метров, расположенной в городе Партизанске Приморского края.



Прибыв 19 апреля в указанное место, фигурант дела подготовил конструкцию для совершения прыжков с высоты 90 метров, однако, не обеспечил безопасные условия для прыжков. При этом, он имел для этого реальную возможность путем уменьшения свободной части веревки до безопасных размеров, проведения проверочных испытания с грузом не менее 80 кг, создания в конструкции прыжковой базы дополнительной страховки в виде поддерживающих веревок и др.



В результате ненадлежащей организации прыжков потерпевшая при падении ударилась о перила балкона, находившегося ниже места, с которого осуществлялись прыжки, и погибла.



Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его за содеянное к наказанию в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.