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В приморской свекле обнаружено превышение уровня нитратов
ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. В партии свёклы, выращенной в Чугуевском районе Приморского края, специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено значительное превышение содержания нитратов.
В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга плодоовощной продукции, выращенной на территории Приморского края, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на территории Чугуевского муниципального района были отобраны пробы от выращенной местными сельхозтоваропроизводителями овощной продукции.
По результатам проведённых ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследований, в пробе, отобранной в районе села Чугуевка от 500 килограммов свёклы, обнаружено превышение содержания нитратов на 47%. Партия свёклы признана не соответствующей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
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