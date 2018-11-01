В Приморье над известным политиком сгустились тучи

Депутат Законодательного собрания может стать фигурантом уголовного дела о растрате

Депутат Законодательного собрания Приморья Виктор МИЛУШ, занимающий должность исполнительного директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), стал фигурантом уголовного дела о растрате.

Г-н Милуш подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание в этом случае предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В ближайшие часы должно состояться заседание Фрунзенского районного суда Владивостока (на фото) по избранию ему меры пресечения.Документы поступили от Следственного комитета.

В пресс-службе ПАО «ДЭК» пояснили, что Виктор Милуш на данный момент находится в отпуске. Компания не располагает информацией, подтверждающей его задержание.

Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток