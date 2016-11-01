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В Приморье жительница предстанет перед судом за мошенничество 6,5 млн рублей
Ей грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в период с сентября 2013 года по февраль 2014 года фигурантка дела предложила своей знакомой организовать управляющую компанию, оказывающую жителям г. Находки услуги по содержанию и ремонту имущества в многоквартирных домах, с целью последующей совместной деятельности для извлечения прибыли. Не имея на это реальной возможности и намерения, злоумышленница, получив деньги от знакомой на сумму 1 млн 400 тыс. руб., дальнейшие действия по созданию такой компании не осуществляла.
Она же, в период с апреля 2014 года по апрель 2015 года, под предлогом того, что является представителем иностранной компании, имеющей намерение стать собственником ООО «Коммерческий порт Ливадия», с условием, что после завершения сделки получит денежное вознаграждение от иностранной компании, а также руководящую должность в российском представительстве данной компании, похитила у своих знакомых денежные средства на общую сумму 5 млн 136 тыс. руб.
Таким образом, в результате серии мошеннических действий фигурантка дела похитила у своих знакомых денежные средства на общую сумму 6 млн 536 тыс. руб.
Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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