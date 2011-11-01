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Приморский лесничий организовал бизнес на незаконной заготовке древесины
Оперативники задержали в приморском лесу продажного лесничего. Он подозревается в даче взятки за сокрытие незаконной рубки лесных насаждений.
Согласно Положению федеральной службы лесного хозяйства, лесничий несет ответственность за охрану, защиту, использование и воспроизводство лесов. Однако полицейские Приморского края выявляют случаи, когда должностные лица, вместо того, чтобы защищать лес и соблюдать закон, сами его нарушают. Так, лесовод, действуя вопреки своим должностным обязанностям, предложил денежное вознаграждение директору охранного предприятия за бездействие и непринятие мер по выявлению незаконной заготовки древесины на территории Чугуевского района.
В ходе расследования установлено, что сделка состоялась: 52-летний лесничий предал представителю охраны 70 тысяч рублей. Последний согласился не информировать свое вышестоящее руководство об известных ему фактах лесонарушения.
В ходе обыска в доме лесничего оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю обнаружили в тайнике около 2 млн рублей и незаконно хранящиеся патроны к оружию.
В отношении лесничего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК РФ (Коммерческий подкуп). Деяния, предусмотренные этой статьей, наказываются штрафом в размере до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа и лишением свободы на срок до шести лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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