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Фальшивые доллары и рубли обнаружены во Владивостоке, Находке и Большом Камне

01 Ноября 2011, 10:30 | Приморье
В Приморском крае зарегистрированы семь фактов обнаружения поддельных денежных знаков на общую сумму 400 долларов США и 7000 рублей.

Фальшивки были обнаружены при пересчете в банковских учреждениях, что говорит о высоком качестве подделок. Псевдобанкноты выявлены во Владивостоке, Находке и Большом Камне. В двух случаях пришедшие в финансовые учреждения граждане с удивлением узнавали, что среди их сбережений находятся фальшивки.

Так произошло с 73-летним жителем Большого Камня, который при обмене нескольких долларовых купюр выяснил, что три из представленных им денежных билетов неплатежеспособны. По всем фактам проводятся проверки, полицейские устанавливают обстоятельства, при которых потерпевшие стали владельцами фальшивок. Жителям Приморья, совершая любые финансовые операции, стоит проявлять осторожность. В случае возникновения сомнений в подлинности купюры следует сразу обратиться за консультацией в любое банковское учреждение и сообщить о факте преступления в органы внутренних дел.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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