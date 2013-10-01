В Приморье в выпуск пресервов могло пойти 26 тонн давно просроченной рыбы

Инспекторами Россельхознадзора во Владивостоке на крупном рыбоперерабатывающем заводе, выпускающем рыбные пресервы и соленую рыбу, обнаружено свыше 50 тонн мороженого рыбного сырья, не отвечающего требованиям о качестве и безопасности. Большая часть сырья была просрочена несколько месяцев назад.



Внеплановая проверка, расположенного по улице Татарская д. 1 во Владивостоке, крупного рыбоперерабатывающего завода, выпускающего соленую рыбопродукцию, рыбные пресервы, а также солянку из морской капусты, была проведена по сообщению Управления ФСБ России по Приморскому краю.



В ходе её проведения инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области были осмотрены морозильные камеры, в которых хранится, предназначенное для выпуска готовой продукции сырье.



В итоге, в морозильных камерах проверяющими было обнаружено 15,4 тонн нерки, срок хранения которой истек в июле этого года, а также 11,4 тонн кеты, с истекшим более 4 месяцев назад сроком хранения. Помимо этого, здесь же хранилось 26,4 тонн тихоокеанской сельди, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что эта продукция прошла лабораторные исследования по показателям качества и безопасности.



По словам инспекторов Россельхознадзора, одно то, что просроченная рыбопродукция хранилась совместно с нормальным рыбным сырьем, предназначенным для производства готовой продукции, прямо указывает на то, что пресервы и соленая рыбопродукция могли выпускаться из просроченного сырья.



В настоящее время вся просроченная, а также неподтвержденного качества, продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. От всех трёх партий потенциально опасной рыбопродукции отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора. В отношении рыбокомбината возбуждено дело об административном правонарушении.



ZRPRESS.Ru, Владивосток.



