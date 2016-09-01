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Приморье стабильно тонет, но приморцы упорно не страхуются

01 Сентября 2016, 12:53 | Приморье

В Приморском крае, где идет ликвидация последствий тайфуна, застраховано всего 2,7% жилья, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации СМИ, 29-30 августа Приморский край находился под влиянием тайфуна «Лайонрок», который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В результате природных катаклизмов свыше 70 частных домов и 60 приусадебных участков оказались подтоплены. Кроме того, сообщается о трёх жертвах стихии и пяти пропавших без вести.

«Как показывают экспертные данные НССО, основанные на статистике Центрального Банка РФ и информации Росстата, уровень охвата добровольным страхованием жилья практически во всех регионах страны, в том числе тех, где природные катаклизмы – частое и ожидаемое явление, чрезвычайно низкий, он не превышает 8%», - сообщил А.Юрьев.

По информации НССО, среди регионов с наибольшим охватом добровольного страхования жилья оказались Вологодская область (7,4%), Московская область (7,3%), Республика Татарстан (7,2%), Владимирская область (6,9%). При этом в числе аутсайдеров по данному показателю находятся

Чеченская Республика и Республика Ингушетия (0,1%), Чукотский автономный округ (0,2%), Республика Дагестан (0,4%). Также одного процента не достигает уровень проникновения страхования жилья в Республике Алтай, Республике Крым, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Еврейской автономной области и Республике Тыва.

Глава НССО сообщил, что в настоящее время союз готовит предложения по модели реализации законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, находящегося на рассмотрении Госдумы. В результате этой деятельности граждане России могут получить невысокое по стоимости страхование на случай ЧС: по подсчетам экспертов, цена страхового полиса составит порядка 360 рублей, при этом владельцы жилья получают государственные гарантии выплат при наступлении ЧС. «Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, вошла в цивилизованное русло - осуществлялась в рамках института страхования и была закреплена законодательно», - подчеркнул глава НССО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: наводнение  национальный союз страховщиков ответственности  Тайфун  паводок  страхование  нссо  страхование жилья 



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