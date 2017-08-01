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В Приморье разыскивают заключенного, совершившего побег из колонии
У заключенного есть особая примета – татуировка «готика» на левой руке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
В настоящее время ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Атаманенко Александра Сергеевича, 1988 г.р., отбывавшего наказание в колонии-поселения № 26 в п. Приморском Хасанского района. Он покинул рабочий объект, который располагался вне жилой зоны колонии.
«Сотрудниками колонии проводится комплекс мероприятий, направленных на местонахождение и задержание разыскиваемого. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его розыску и оказать содействие в установлении местонахождения гражданина Атаманенко», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что в колонии-поселении, где содержался заключенный охрана не предусмотрена, согласно российского законодательства. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, Атаманенко отбывал срок за совершение преступления по 158 статье УК РФ, кража.
Иван КРЫШАН
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