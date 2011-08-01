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Арендаторов заставляли охранять леса от незаконных рубок

01 Августа 2011, 15:24 | Приморье

Управлением лесного хозяйства Приморского края в договорах аренды лесных участков была установлена обязанность арендаторов по охране лесов от незаконных рубок.

Арендаторы лесных участков, посчитав эти требования незаконными обратились в Приморское УФАС России. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Управление действительно при заключении договоров обязало ряд арендаторов осуществлять действия по охране лесов от самовольных рубок со стороны иных лиц, мотивируя это отсутствием у Управления денежных средств на осуществления указанных властных полномочий.

Анализ законодательных норм в сфере лесопользования показал, что охрана лесов от незаконных рубок входит в полномочия органов исполнительной власти (лесного контроля и надзора), к которым и относится Управление лесным хозяйством Приморского края.

Учитывая, что Федеральным законом «О защите конкуренции» установлен прямой запрет на наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов исполнительной власти, Приморское УФАС России признало, что наделение Управлением лесным хозяйством Приморского края арендаторов лесных участков функциями органов государственного лесного контроля и надзора по осуществлению охраны лесов является нарушением части 3 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» и выдало Управлению предписание о прекращении нарушения, путем приведения договоров аренды лесных участков в соответствие с действующим законодательством РФ.

Управление лесным хозяйством обжаловало решение антимонопольного органа в суде, но Арбитражный суд Приморского края признал решение Приморского УФАС России законным и обоснованным.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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